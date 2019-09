D66: stel woningbouw vrij van stikstofregels

De bouw van nieuwe woningen moet worden vrijgesteld van stikstofregels, vindt D66. Het terugdringen van de stikstofuitstoot moet volgens de regeringspartij vooral worden opgebracht door de landbouw en het verkeer.

Veel bouwprojecten liggen stil sinds de rechter eerder dit jaar het Nederlandse beleid afkeurde om stikstofuitstoot te compenseren. En de woningnood is al zo groot, memoreert Rob Jetten, de leider van D66 in de Tweede Kamer, in de talkshow WNL op Zondag. „Er zijn rigoureuze maatregelen nodig.”

Jetten wil een voorbeeld nemen aan andere Europese landen, die de woningbouw ook zouden sparen. Hij vindt dat de bouw van een woning wel heel zwaar meetelt in het stikstofbeleid, terwijl een huis dat er eenmaal staat weinig uitstoot. „Als je dat nou uitzondert, dan kun je in al die steden de komende tijd die hoognodige woningen bouwen.”

De D66-fractievoorzitter gaat het voorstel bespreken met coalitiepartners VVD, CDA en ChristenUnie. De coalitie wacht ook nog op de commissie die een oplossing voor het stikstofprobleem zoekt en later deze maand verslag uitbrengt.