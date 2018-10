D66: Snel richtlijnen voor keuzehulp aan ongepland zwangere vrouwen

Staatssecretaris Paul Blokhuis (Volksgezondheid) moet de Tweede Kamer snel duidelijk maken aan welke kwaliteitsrichtlijnen organisaties die keuzebegeleiding bieden aan ongepland zwangere vrouwen volgens hem moeten voldoen.

Daar drong D66-woordvoerder Vera Bergkamp woensdag op aan tijdens het Tweede Kamerdebat over de zorgbegroting voor 2019.

Voor het bekostigen van de keuzehulp in 2019 heeft het ministerie van Volksgezondheid in lijn met het regeerakkoord een bedrag van 1,9 miljoen euro gereserveerd. Welke hulporganisaties de overheid daarvan gaat bekostigen wordt pas duidelijk nadat een door het ministerie te organiseren inschrijfronde is afgerond. Pas dan weet ik hoeveel partijen meedoen „en welke financieringsconsequenties dit met zich meebrengt”, meldde Blokhuis de Kamer onlangs.

Vorige week maakte Blokhuis duidelijk dat ook hulporganisatie Siriz wat hem betreft voor subsidie in aanmerking komt. PvdA en GroenLinks maakten daarover donderdag weer hun ongenoegen kenbaar. Hulpverleners van Siriz zijn volgens hen niet in staat om met voldoende professionele distantie hun werk te doen. „In het gezamenlijke jaarplan van Siriz en de VBOK staat dat beide organisaties actief willen bijdragen aan het terugdringen van het aantal abortussen”, zei GroenLinks-Kamerlid Corinne Ellemeet verontwaardigd. „Ook staat er hoe de fondsenwerving, de marketing en de communicatieafdelingen van Siriz en de VBOK zijn samengevoegd en hoe er een partnership wordt ontwikkeld met prolifeorganisatie Schreeuw om Leven, die de Mars voor het Leven organiseert.”

Het ministerie mag organisaties die keuzehulp bieden volgens PvdA en GroenLinks alleen subsidiëren wanneer deze geen aanvullende financiering ontvangen van verenigingen met een uitgesproken doelstelling, zoals bijvoorbeeld de VBOK. D66 en de VVD lijken vooralsnog niet zo ver te willen gaan en zijn het met Blokhuis eens dat heldere richtlijnen over de kwaliteit van de hulpverlening volstaan. CDA, ChristenUnie en SGP zaten al op die lijn. SGP-leider Van der Staaij zei woensdag wel te verwachten dat in de nieuw op te stellen richtlijnen ook komt te staan dat hulpverleners verplicht zijn vrouwen te informeren over alternatieven voor abortus, „zoals vastgelegd is in artikel 5 van de Wet afbreking zwangerschap.”

Enig gemor was er woensdag bij CDA en CU over het geld dat zorgminister Hugo de Jonge wil uittrekken voor het versterken van de rol van geestelijk verzorgers in de eerstelijnsgezondheidszorg. Vorige week kondigde hij aan de subsidieregeling voor de regionale Netwerken Palliatieve Zorg (NPZ) met dat doel met ingang van 2019 tijdelijk met 25 miljoen euro te willen verhogen. In het regeerakkoord was echter een bedrag van 35 miljoen beloofd. Bij CU en CDA leefde bovendien de verwachting dat De Jonge zou nagaan of hij de geestelijke verzorgers structureel vanuit de zorgverzekeringswet of de Wet langdurige zorg zou kunnen bekostigen. Het debat over de zorgbegroting wordt donderdagavond afgerond.