D66: snel EU-aanpak schenders mensenrechten

Regeringspartij D66 en andere partijen willen dat de Europese Unie vaart maakt met een zogenaamde Magnitsky-wet, waarmee snel sancties mogelijk zijn tegen schenders van mensenrechten. De Verenigde Staten hebben al een Magnitsky-wet, maar in Europa laat invoering op zich wachten, betreurt D66-Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma.

Hij en ruim vijftig andere parlementariërs uit binnen- en buitenland roepen de nieuwe voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, op de wet snel in te voeren. „Het is niet te verkroppen dat brute schenders van mensenrechten nog gewoon door kunnen leven alsof er niets gebeurd is. Of het nu gaat om generaals in Myanmar die de Rohingya lieten uitmoorden of wapenhandelaars die het embargo tegen Zuid-Sudan schonden: zij mogen daar niet ongestraft mee wegkomen”, aldus Sjoerdsma.

Volgens hem kun je „notoire schenders van mensenrechten het beste daar pakken waar het pijn doet: in hun portemonnee. Door tegoeden te bevriezen en hun luxeleventje te verpesten, kunnen we de druk op dit soort types opvoeren. Maar dat heeft natuurlijk alleen maar écht effect als we dat Europees doen.”

De wet is vernoemd naar de Russische advocaat Sergei Magnitsky, die zijn strijd tegen corruptie en mensenrechtenschendingen met de dood moest bekopen.