D66: Siriz moet weg uit Platform zorg voor Leven

Als hulpinstantie Siriz in aanmerking wil blijven komen voor overheidssubsidie mag ze niet langer meer participeren in het Platform zorg voor Leven, dat onder meer de Week van het Leven organiseert.

Die extra voorwaarde legde D66-Kamerlid Vera Bergkamp donderdagmiddag op tafel in een Kamerdebat.

In de door staatssecretaris Paul Blokhuis opgestelde kwaliteitscriteria stonden al voorwaarden voor de bekostiging van de keuzehulp. Organisaties die deze keuzebegeleiding bieden en daarvoor bekostigd worden door het ministerie van Zorg mogen daarnaast niet nog andere financiële bronnen aanboren. Voor Siriz zou dat betekenen dat zij zich voor de keuzehulp niet meer mag laten sponsoren door de VBOK.

Het voorstel van Bergkamp gaat verder, en betekent dat Siriz zich nog meer moet losweken van andere organisaties die opkomen voor de beschermwaardigheid van het leven.

Het Kamerdebat begon met een felle aanval van GroenLinks-Kamerlid Corinne Ellemeet op Siriz. Zij stelde dat organisaties die mede-organisator zijn van de Week van het Leven geen neutrale, onafhankelijke keuzehulp kunnen bieden. Siriz zou wat GroenLinks betreft dan ook niet langer subsidie mogen ontvangen.

Bergkamp sloot zich voor een belangrijk deel aan bij GroenLinks, maar het stopzetten van de bekostiging van Siriz gaat D66 vooralsnog een stap te ver. Wel moet Blokhuis van de partij dus een extra kwaliteitscriterium toevoegen: organisaties die keuzehulp bieden, dienen zich te onthouden van communicatie- en marketingactiviteiten „die erop gericht zijn vrouwen te overtuigen van één bepaalde waarde ten aanzien van het ongeboren leven.”

ChristenUnie-Tweede Kamerlid Carla Dik-Faber zei in het debat al tevreden te zijn met de kwaliteitscriteria zoals Blokhuis die tot dusver heeft opgesteld. SGP-voorman Van der Staaij noemde die zelfs betuttelend. Volgens hem spreekt uit de lange lijst van voorwaarden een zekere achterdocht jegens keuzehulporganisaties zoals Siriz. Van der Staaij benadrukte dat maatschappelijke organisaties zijns inziens ruimschoots gebruik mogen maken van hun recht op vrijheid van meningsuiting.

In reactie op het Kamerdebat zei staatssecretaris Blokhuis dat het toevoegen van nog meer criteria wat hem betreft niet aan de orde is. Wel gaat hij in gesprek met Siriz over bepaalde uitingen op de website weekvanhetleven.nl, die mede namens de organisatie zijn gedaan. Het betreft dan vooral de zin: „De intentie tot beëindiging van het leven wordt door het Platform zorg voor Leven als onaanvaardbaar afgewezen.” Blokhuis zei zich te kunnen indenken dat dergelijke opmerkingen het vertrouwen in de objectiviteit van de hulpverlening van Siriz niet ten goede komen.

D66-Tweede Kamerlid Bergkamp legt zich niet bij Blokhuis’ reactie neer. Zij kondigde een vervolgdebat aan in de plenaire zaal om haar eis met betrekking tot een extra criterium in een motie te kunnen voorleggen aan de Tweede Kamer.

Het Kamerdebat duurt nog tot vanavond 19.00 uur.

