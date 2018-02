D66-senatoren niet allemaal orgaandonor

Een aantal Eerste Kamerleden van D66 heeft zich niet geregistreerd als donor of wil uit privacyoverwegingen niet zeggen of ze dat hebben gedaan. Dat bleek zaterdag uit een rondgang door RTL Nieuws onder de ja-stemmers in het debat over de nieuwe donorwet.

RTL Nieuws noemt de uitkomst opmerkelijk, omdat juist D66 de partij is die ervoor heeft gezorgd dat er een nieuwe donorwet komt. Bij D66 zijn twee van de tien senatoren niet geregistreerd als donor en willen vier senatoren niets kwijt over hun keuze.