D66 ruziet met VVD over uitzendbureaus

Regeringspartijen D66 en VVD zijn het niet eens over de vraag of uitzendbureaus verplicht discriminatie moeten melden. D66 wil zo’n meldplicht om een einde te maken aan discriminerende eisen door bedrijven die uitzendkrachten willen huren. De VVD vraagt zich af of zo’n plicht juridisch wel door de beugel kan en of die te handhaven is.

„Voor D66 is de maat vol. Nog te vaak doen bedrijven discriminerende verzoeken”, aldus D66-Kamerlid Steven van Weyenberg. Samen met coalitiepartner CDA wil hij dat uitzendbureaus bij discriminatie naar de inspectie SZW stappen. „Dan denk je wel drie keer na”, hoopt Van Weyenberg. Hij spreekt over een extra drempel en roept de regering op actie te ondernemen.

Verantwoordelijk VVD-staatssecretaris Tamara van Ark legt de oproep naast zich neer. Ze erkent het probleem en wil daar wat aan doen. Ze zegt op zoek te gaan naar instrumenten die wel werken.