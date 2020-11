D66 presenteert plan voor schrappen bedenktermijn abortus

D66 presenteert vrijdag een initiatief om de verplichte bedenktermijn af te schaffen voor vrouwen die een abortus willen. De partij dient haar plan om de wet te wijzigen nog niet in bij de Kamer, omdat in de formatie met de huidige coalitiepartijen is afgesproken niet te tornen aan de abortuswet.

Voor vrouwen die een abortus willen geldt momenteel een bedenktermijn van vijf dagen. „Onnodig en betuttelend”, vindt D66-Kamerlid Pia Dijkstra. „Vrouwen die ongewenst zwanger zijn kunnen heel goed zelf bepalen hoe lang ze moeten nadenken of ze een abortus willen. Een abortus is een keuze die vrouwen niet lichtzinnig maken. Waarom zou de wet dan voor hen bepalen hoe lang ze daarover moeten nadenken?”

Net als andere medisch-ethische dossiers ligt abortus gevoelig in de coalitie, waarin D66 en VVD als liberale partijen samenwerken met het christelijke CDA en de ChristenUnie. „Op dit moment kunnen we de wetswijziging dus nog niet indienen. En omdat we ons aan de afspraken houden kunnen we ook niet voor andere voorstellen stemmen met een gelijke strekking”, aldus Dijkstra. „Zodra het kan, dienen wij de wetswijziging in. Voor die tijd staat hij op onze website, zodat iedereen die dat wil erop kan reageren.”