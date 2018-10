D66-minister: D66 betrouwbare coalitiepartner

D66 blijft een stabiele en betrouwbare partner in de coalitieregering. Dat verzekerde D66-minister Ingrid van Engelshoven (Onderwijs) nu partijboegbeeld en fractievoorzitter Alexander Pechtold vertrekt.

De wisseling van de wacht is niet gevaarlijk voor de stabiliteit van het kabinet, aldus Van Engelshoven. Zij was jarenlang voorzitter van de partij. „We zijn zo’n stabiele betrouwbare partner dat we dit ook met elkaar goed aankunnen. We blijven gewoon ons werk doen in het kabinet”, zei ze in het programma Buitenhof.

Dinsdag kiest de D66-fractie in de Tweede Kamer een nieuwe voorzitter, en die gaat dan gewoon aan de slag, aldus de minister. De nieuwe leider „zal de agenda van D66 duidelijk voor het voetlicht willen brengen”. Maar Van Engelshoven ziet daarin geen bedreiging voor de samenwerking met de andere partijen.

De zetel van Pechtold in de Kamer wordt ingenomen door Rutger Schonis.