D66 maakt haast met wet voltooid leven

D66-Tweede Kamerlid Pia Dijkstra wil haar initiatiefwet over het legaliseren van stervenshulp aan levensmoede ouderen door stervensbegeleiders uiterlijk het komend voorjaar indienen.

Dijkstra zei dat maandag in een interview met het AD.

De wet moet het mogelijk maken dat ouderen die niet onder de reikwijdte van de euthanasiewet vallen toch hulp bij zelfdoding kunnen krijgen. Het vorige kabinet toonde zich voorstander van zo’n wet en was bereid daar stappen voor te ondernemen, maar tijdens de formatie van Rutte III kozen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie voor meer behoedzaamheid.

In het regeerakkoord staat dat de besluitvorming wordt aangehouden totdat de omvang en de omstandigheden van de groep voor wie de nieuwe wet is bedoeld beter in kaart zijn gebracht. Het daarvoor benodigde onderzoek is nu in uitvoering. Met de uitkomsten van het genoemde onderzoek, zo luidt het regeerakkoord verder, „zal het kabinet bezien wat het te doen staat en kan de Kamer zelfstandig besluiten over initiatiefwetgeving.”

In het AD laat Dijkstra in het midden of ze haar wet mogelijk ook al indient voordat het onderzoek is afgerond. Wel maakt ze op voorhand duidelijk dat de conclusies haar daar niet van zullen weerhouden. „Ongeacht de uitkomsten van dat onderzoek ga ik met mijn voorstel komen”, aldus het Kamerlid.

CU-Kamerlid Dik-Faber noemt het in een reactie opmerkelijk dat snelheid voor D66 belangrijker lijkt dan zorgvuldigheid; mede gezien de kritiek van hulpverleners op het wetsvoorstel en gelet op het negatieve advies van de commissie-Schnabel die op verzoek van de Tweede Kamer een rapport uitbracht over de thematiek.

De ChristenUnie zal D66 volgens Dik-Faber aan de afspraak houden dat Kamerleden pas voorstellen over stervenshulp mogen indienen als het onderzoek naar de voltooidleventhematiek is afgerond.