D66-lijsttrekker Kaag legt andere accenten bij voltooid leven

Minister Sigrid Kaag voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking is populair binnen D66. De huidige fractievoorzitter, Jetten, durfde de confrontatie in een lijsttrekkersverkiezing niet aan en stelde zich niet eens kandidaat. Maar wat wil Kaag? NRC Handelsblad sprak vorige week uitgebreid met haar. Uit het interview bleek hier en daar licht te zitten tussen de standpunten van de lijsttrekker en die van de partij.

Ze vindt bijvoorbeeld dat haar partij het bedrijfsleven meer moet omarmen en dat er meer huizen gebouwd moeten worden dan in het conceptverkiezingsprogramma van de partij staat.

Maar het opmerkelijkst was dat Kaag stelde dat de wet over het voltooid leven, waar haar partijgenoot Pia Dijkstra druk mee in de weer is, niet bovenaan haar verlanglijstje staat. Kaag staat wel achter de wet, maar plaatst wel een aantal belangrijke kanttekeningen. „Medisch-ethische thema’s houden de meeste Nederlanders volgens mij niet bezig als ze hun baan dreigen kwijt te raken of zzp’er of student zijn en niet rond dreigen te komen. Het is niet top of mind. Ook niet voor mij op dit moment.”

Ze vindt het ook belangrijk dat er „nog héél veel geïnvesteerd wordt in het bestrijden van eenzaamheid en sociaal isolement.”

De journalist vraagt vervolgens of daarbij nog meespeelt dat Kaag katholiek is, maar daar geeft ze geen direct antwoord op.

De opstelling van Kaag maakt het in ieder geval wel mogelijk dat ze in een komende formatie niet direct is uitgesproken met christelijke partijen. Daarbij helpt het misschien ook dat Dijkstra heeft aangegeven bij de komende verkiezingen geen plek te willen op de D66-kandidatenlijst.