Na de uitslag van het FNV-referendum over het pensioenakkoord is D66-fractieleider Rob Jetten "bijzonder trots op minister Wouter Koolmees". Koolmees (Sociale Zaken) is ook een D66’er.

"Na ouderschapsverlof, meer kans op een vast contract en een beter integratiesysteem nu ook een evenwichtig pensioenakkoord", twittert Jetten. Het pensioenakkoord laat volgens hem zien dat "samenwerken loont".