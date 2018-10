D66-leden: Meer druk in overleg dividendtaks

De leden van regeringspartij D66 voeren de druk op in de discussie over de omstreden afschaffing van de dividendbelasting. De D66-fractie in de Tweede Kamer mag niet met afschaffing instemmen voordat de afspraken uit het klimaatakkoord zijn omgezet in „ambitieuze” kabinetsplannen waarmee de klimaatdoelen van Parijs worden behaald.

De D66-leden, waarvan er veel niets voelen voor afschaffing, hopen op die manier toch ook D66-idealen te kunnen realiseren. Een oproep aan de D66-fractie kreeg brede steun tijdens het partijcongres van de sociaalliberale partij in Den Bosch.