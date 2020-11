D66: laatste woord over Ringweg-besluit minister nog niet gezegd

Coalitiepartij D66 is niet te spreken over het besluit van minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) om de uitbreiding van de Ringweg van Utrecht te laten doorgaan. Volgens Kamerlid Rutger Schonis is hier „het laatste woord nog niet over gezegd”.

Hij vindt dat de minister „voor haar beurt spreekt” omdat de Tweede Kamer eerst nog moet besluiten over de nieuwe stikstofwet. „Dit is slecht voor de natuur en het is maar zeer de vraag of dit standhoudt voor de rechter.”

Suzanne Kröger (GroenLinks) vindt dat de minister „maling heeft” aan de stikstof- en klimaatcrisis. „Veel minder files door thuiswerken, maar het kabinet kiest voor onnodig asfalt ten koste van prachtige natuur.” Kröger zou het „onbegrijpelijk” vinden als coalitiepartijen de VVD, waar Van Nieuwenhuizen lid van is, „hiermee weg laten komen”.

Eerder kon de uitbreiding van de A27 en A12 rondom Utrecht niet doorgaan, omdat het niet voldeed aan de stikstofregels. Omdat het verkeer nu nog maar 100 kilometer per uur mag rijden en omdat er extra natuur wordt aangelegd ter compensatie, mag de uitbreiding volgens het ministerie wel. Als het project doorgaat komen er extra rijstroken op de A27 en A12 en worden rijbanen gescheiden tussen knooppunten Lunetten en Rijnsweerd.

Het is voor het kabinet van groot belang dat de plannen doorgaan. Het project wordt genoemd in het regeerakkoord. Op het traject komt veel verkeer uit verschillende richtingen bij elkaar. De files die daardoor ontstaan zorgen voor „toenemende hinder”, schrijft het ministerie.

Volgens de huidige planning is de nieuwe A27/A12 klaar in 2029.