D66: Koning staat gelijk aan gewone burger

Iedereen is voor de wet gelijk. Daarom hoeft er geen „exorbitant” hogere strafmaat te zijn voor het beledigen van de koning dan voor het beledigen van gewone burgers.

Dat zei D66-Kamerlid Verhoeven woensdagmorgen tijdens de voortzetting van het Kamerdebat over zijn initiatiefwet om belediging van de koning als apart delict te schrappen uit het Wetboek van Strafrecht.

„Die belediging hoeft niet ongestraft te blijven”, legde Verhoeven uit. Maar een gewone straf daarvoor is „goed genoeg.”

Mensen die de koning beledigen, kunnen nu vijf jaar gevangenisstraf krijgen. Op belediging van gewone burgers staat drie maanden cel. Dat „absurde verschil in strafmaat” is niet meer van deze tijd, meent de D66’er. „Het handhaven van twee soorten delicten is niet meer te doen: dat past niet bij een modern koningschap.”

Verhoeven kan rekenen op een ruime meerderheid in de Tweede Kamer voor zijn wet. CDA, ChristenUnie en SGP zijn er tegen.

Het D66-Kamerlid wil ook de bepaling schrappen dat het beledigen van een buitenlands staatshoofd tot een gevangenisstraf van twee jaar kan leiden. En hij wil af van het artikel dat het beledigen van politici en topbestuurders zwaarder bestraft dan het beledigen van gewone burgers.

Zijn oorspronkelijke wetsvoorstel heeft Verhoeven in de afgelopen periode aangepast om er nog meer steun voor te krijgen. Zo hoeft de koning niet langer, zoals eerst beoogd, net als iedere andere burger zelf aangifte te doen als hij vindt dat hij beledigd is.

Daarnaast maakt Verhoeven het mogelijk om een iets zwaardere straf op te leggen voor het beledigen van de koning en van ambtenaren. Wie een gewone burger beledigt, kan drie maanden krijgen; wie de koning of ambtenaren beledigt, kan maximaal vier maanden straf krijgen.