D66-voorman Rob Jetten is tevreden over het concept-klimaatakkoord waarin ruim zeshonderd afspraken en maatregelen staan om de uitstoot van CO2 terug te dringen. „Nederland definitief in de groene stand zetten. Dat is waarom D66 in dit kabinet zit. Dit akkoord is allesomvattend.”

Volgens de regeringspartij zet Nederland een „grote stap” om koploper te worden in de strijd tegen klimaatverandering.