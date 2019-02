D66-Kamerlid bij ministerie berispt

Het D66-Tweede Kamerlid Achraf Bouali is in zijn vorige functie als diplomaat bij het ministerie van Buitenlandse Zaken berispt na een integriteitsonderzoek. Dat meldt NRC Handelsblad.

Het ministerie legde Bouali een disciplinaire maatregel op nadat hij in maart 2017 was gekozen tot Kamerlid. Volgens de krant is hij in elk geval berispt vanwege zijn autoritaire stijl van leidinggeven. De klachten werden ingediend toen hij plaatsvervangend ambassadeur in de Cubaanse hoofdstad Havana was.

Welke klachten precies gegrond zijn verklaard is niet bekend. Het rapport van het ministerie is vertrouwelijk.

Bouali kan na zijn Kamerlidmaatschap terugkeren naar het ministerie. Maar dat kan „alleen met ,,ondersteuning” in de vorm van „coaching”", heeft het ministerie aan NRC laten weten.

Bouali zegt tegen de krant dat hij de partij van de maatregel op de hoogte heeft gesteld. Volgens de partij staat de zaak „zijn huidig functioneren niet in de weg”.

Bij D66 houdt Bouali zich bezig met Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking.