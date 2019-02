D66: Kabinet moet impuls geven aan debat over euthanasie

Het kabinet moet een impuls geven aan het debat over euthanasie, zoals is voorgenomen in het regeerakkoord. Dat vindt D66-Tweede Kamerlid Pia Dijkstra.

In de ochtendkranten van mediabedrijf De Persgroep (onder andere het AD) noemt het Kamerlid de houding van verantwoordelijk CDA-minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) te laks. De minister moet meer beseffen hoe belangrijk het thema vrijwillige levensbeëindiging voor D66 is „en meer investeren in de coalitie als het gaat om waardig sterven”, aldus Dijkstra.

Op de vraag wat de bewindsman dan concreet moet doen, antwoordt Dijkstra dat hij met een informatiecampagne kan komen. In een eerder Kamerdebat stelden onder andere D66 en de VVD voor om burgerfora in te stellen teneinde een vervolg te geven aan het maatschappelijk debat.

Enkele weken geleden gaf het ministerie van De Jonge het startschot voor een wetenschappelijk onderzoek naar de vraag hoeveel relatief gezonde senioren een sterke doodswens hebben. Dit onderzoek was al aangekondigd in het regeerakkoord.

Dijkstra bereidt een initiatiefwet voor die hulp bij zelfdoding aan levensmoede ouderen mogelijk moet maken. In het vraaggesprek met de ochtendkranten zegt ze vrijdag dat ze wacht met het indienen daarvan totdat het onderzoek is afgerond.

NPV-directeur Diederik van Dijk ziet weinig in de oproep van Dijkstra om euthanasie nog beter bespreekbaar te maken. „Laten we koploper worden in het bevorderen van een cultuur van léven en krachtig inzetten op waardig ouder worden en een natuurlijk levenseinde”, twitterde hij vrijdag.

De Jonge vindt kritiek D66 onterecht