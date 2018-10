D66: gun Nederlander in VK dubbel paspoort

Het kabinet moet Nederlanders die in het Verenigd Koninkrijk wonen, na de brexit de keus tussen een Brits en een Nederlands paspoort besparen. Om hen uit de brand te helpen, moet het kabinet met een noodwet komen, vindt D66.

Het lukt de Britse regering en de Europese Unie maar niet afspraken te maken over een ordentelijk vertrek van de Britten uit de EU. Als het Verenigd Koninkrijk in maart de unie verlaat, dreigen veel Nederlanders daar alleen te kunnen blijven wonen en werken zoals voorheen als ze de Britse nationaliteit aannemen. Maar dan verliezen ze hun Nederlandse paspoort. En dan kunnen ze misschien niet meer zomaar een tijd naar Nederland om voor hun ouders te zorgen, een uitkering aanvragen of hun kinderen naar een Nederlandse universiteit sturen. De omgekeerde weg wordt mogelijk al even ingewikkeld.

Tweede Kamerlid Kees Verhoeven wil niet langer op Brussel en Londen wachten. De D66’er dringt aan op een noodwet naar Duits voorbeeld. Die „unieke maatregel” is nodig, want anders „staat het leven van Nederlanders in het VK op losse schroeven”, zegt Verhoeven tegen RTL Nieuws. „Laat hen niet de dupe worden van de chaos rondom de brexit.”

Nu moeten de 100.000 Nederlanders in het VK nog kiezen tussen de Britse en de Nederlandse nationaliteit, tenzij ze met een Brit of Britse zijn getrouwd. Dat was nooit zo’n punt, omdat Nederland en het Verenigd Koninkrijk als EU-lidstaten elkaars onderdanen alle ruimte lieten.

De noodwet moet regelen dat iedereen die tussen het brexitreferendum en de brexit een Brits paspoort aanvraagt, het Nederlandse kan behouden. Dat geldt wat Verhoeven betreft ook voor mensen die dat al hebben gedaan.