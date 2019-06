D66 grijpt naast voorzitterschap liberalen EU

D66-Europarlementariër Sophie in ‘t Veld grijpt naast het voorzitterschap van de liberale fractie in het Europees Parlement. De Roemeense oud-premier en oud-EU-commissaris van Landbouw, Dacian Cioloș, is woensdag verkozen tot voorzitter van ‘Renew Europe’, voorheen de Alliantie van Liberalen en Democraten voor Europa (ALDE).

Hij kreeg 65 stemmen, tegen 41 voor In ‘t Veld. VVD-Europarlementariër Mailk Azmani wordt vicevoorzitter van de 106 leden tellende fractie. Zowel D66 als de VVD is lid van Renew Europe.

Cioloș is de opvolger van Guy Verhofstadt, die graag voorzitter van het parlement wil worden. De Franse oud-minister Nathalie Loiseau van de partij van president Macron trok zich eerder terug uit de race om het fractievoorzitterschap. Zij feliciteerde Cioloș met zijn benoeming.