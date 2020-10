D66-fractieleider Rob Jetten besmet met coronavirus

Rob Jetten, de fractievoorzitter van D66 in de Tweede Kamer, is positief getest op het coronavirus. Hij heeft milde klachten, meldt hij op Twitter.

„Ontzettend balen”, zegt Jetten, die de komende dagen thuis zal moeten blijven. „Ik voel me verder fit en werk dus gewoon door.”

Een woordvoerder laat weten dat Jetten de afgelopen dagen niet in contact is geweest met partijgenoten of anderen in de Tweede Kamer. D66 houdt de meeste vergaderingen momenteel digitaal. Bovendien was het vorige week herfstreces. „Een geluk bij een ongeluk”, aldus de zegsman.