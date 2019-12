D66: extra maatregelen nemen voor klimaat na uitspraak Hoge Raad

Regeringspartij D66 wil dat het kabinet extra maatregelen neemt om te voldoen aan de uitspraak van de Hoge Raad. Het hoogste rechtscollege verwierp vrijdag het beroep van de Staat tegen het Urgenda-vonnis. Dat betekent dat „we harder aan de slag moeten voor een schonere wereld”, zegt Jetten.

Hij roept het kabinet op „een dubbelslag te slaan: maatregelen die helpen voor het klimaat kunnen ook de stikstofuitstoot terugdringen. Denk aan duurzamere landbouw waarbij boeren meer verdienen met minder vee.” Extra maatregelen zijn volgens Jetten „vast niet altijd populair, maar het zou getuigen van politiek leiderschap, van politieke moed, als we met elkaar die maatregelen wel durven te nemen. Voor D66 zijn er geen taboes. Het enige taboe is dat we te weinig doen voor het klimaat.”