D66’er: onthaal boeren heftig maar logisch

D66-Kamerlid Tjeerd de Groot noemt zijn onthaal bij het boerenprotest op het Malieveld in Den Haag „heftig”, maar ook „wel logisch”. De betogers jouwden hem luidkeels uit, draaiden hun rug naar hem toe en staken middelvingers op toen hij kort het woord nam.

De Groot bepleitte onlangs een halvering van de Nederlandse veestapel, om de druk van de sector op natuur en klimaat te verlichten. Hij zette daarmee kwaad bloed bij veel boeren. Hij was van plan daarover in gesprek te gaan met de betogers, maar daar kwam weinig van terecht.

„Het is natuurlijk leuker als we inderdaad dat goede gesprek hebben”, aldus de parlementariër. Om toch zijn verhaal te doen heeft De Groot enkele boeren uitgenodigd om in zijn werkkamer verder te praten. Hij zegt wel degelijk veel waardering te hebben voor de beroepsgroep. „Maar van waardering kan de schoorsteen niet roken. Daarom moeten we werken aan perspectief.”

Landbouwminister Carola Schouten hield de boeren voor dat onder haar bewind de veestapel niet zal worden gehalveerd. „Een beetje makkelijk”, vindt De Groot die uitspraak. „Het is ook maar het halve verhaal want ze heeft ook te zorgen dat het land weer schone lucht en schoon water krijgt en dat de natuur weer wordt beschermd.”