D66’er: landbouwminister moet duidelijker zijn

D66-Kamerlid Tjeerd de Groot vindt dat landbouwminister Carola Schouten duidelijker moet zijn over wat ze wil met de kringlooplandbouw. Dat zegt hij na een gesprek met een aantal boeren naar aanleiding van de grote boerendemonstratie dinsdag in Den Haag.

Het voorstel dat De Groot begin september deed om de veestapel te halveren, was een van de aanleidingen van het boerenprotest. Op het Malieveld keerden veel van de protesterende boeren hem de rug toe, en staken hun middelvinger op. „Heftig”, maar ook „wel logisch”, vindt De Groot.

Het gesprek dat hij daarna had met zes boeren was constructiever. Hij begrijpt de woede van boeren, maar ziet ook „veel onzekerheid en onduidelijkheid”. Hij wil Schouten daarom tijdens het debat over de landbouwbegroting oproepen duidelijker te zijn over wat ze van boeren wil in de omslag naar de kringlooplandbouw, waarbij natuurlijke stoffen worden ingezet en minder kunstmest en chemische bestrijdingsmiddelen worden gebruikt.

„Zoals het nu gaat, een visie neerleggen en dan tevreden achteroverleunen, daar zijn de boeren niet bij gebaat”, aldus De Groot. In juni gaf Schouten haar visie op de landbouw van de toekomst. Ze ziet een grote rol voor kringlooplandbouw, en trekt daar ook geld voor uit. Maar volgens De Groot moet ze concreter worden in haar plannen, om de boeren ook meer duidelijkheid te geven.

Schouten beloofde de boeren dat „de veestapel niet wordt gehalveerd” zolang zij minister van Landbouw is. „Ze vertelt het halve verhaal. Daar was ik wel wat verwonderd over”, zegt De Groot.

Het stikstofdebat zet de onderlinge verhoudingen in de coalitie op scherp. Schouten noemde het voorstel van De Groot „niet chic”, het D66-Kamerlid vindt op zijn beurt dat Schouten niet moet vergeten dat ze „ook minister van natuur is”.