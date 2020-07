D66’er Dijkstra zet controversiële voltooidlevenwet door

Tweede Kamerlid van D66 Pia Dijkstra gaat door met de wet die ervoor moet zorgen dat ouderen die hun leven voltooid vinden hulp kunnen krijgen om te sterven. Dijkstra dient haar omstreden, zelfgeschreven wetsvoorstel vrijdag in bij de Kamer.

Het plan splijt de regeringscoalitie van VVD, D66, CDA en ChristenUnie. De laatste twee, met name de ChristenUnie, verzetten zich fel tegen een ‘voltooidlevenwet’. Die kleinste regeringspartij reageerde al getergd toen Dijkstra bijna een jaar geleden aankondigde vaart te willen maken met haar initiatiefwet. Coalitiepartner D66 zou toch het onderzoek afwachten van het kabinet naar de mensen die hun leven voltooid achten, bracht de CU in herinnering?

Dat onderzoek kwam begin dit jaar uit. Het heeft Dijkstra aangezet om nog „enkele toevoegingen” te doen aan haar wet. Zo hebben ook de familie en de huisarts een plaats gekregen bij de stervenshulp aan een oudere die zijn leven voltooid vindt.

De kans is klein dat de Tweede Kamer zich nog voor de verkiezingen van maart over het wetsvoorstel buigt. Zo moet de Raad van State er nog een oordeel over vellen, en die zal dat zorgvuldig willen doen.

Als de Kamer de wet aanneemt, krijgen mensen van 75 jaar en ouder met een langdurige en onveranderlijke stervenswens, de mogelijkheid om een eind aan hun leven te maken. Het gaat dus niet om ouderen die ernstig en uitzichtloos ziek zijn, want zij kunnen al voor euthanasie kiezen. Deze nieuwe groep kan de hulp inroepen van een zogenoemde levenseindebegeleider. Die kijkt samen met de oudere of ze diens leven niet „weer de moeite waard kunnen maken”, zegt Dijkstra. „Zo’n traject duurt minstens een paar maanden. Als blijkt dat het leven voor de oudere voltooid is, en dat andere hulp niet gewenst is, dan is het zelfgekozen levenseinde een optie.”

De Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde (NVVE) is blij met het voorstel. De vereniging noemt de strenge voorwaarden goed, maar de grens van 75 jaar hoeft wat betreft de NVVE niet. Voorop staat voor de NVVE dat mensen doordacht een eigen beslissing kunnen nemen. Uit gesprekken blijkt dat mensen ontzettend kunnen lijden aan het leven, ook al zijn ze niet ziek, aldus NVVE-directeur Agnes Wolbert.

Voor de ChristenUnie is het voorstel een onbegaanbare weg. ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers vindt het pijnlijk dat het voorstel wordt ingediend. „Voor ons is het nooit een optie geweest en zal het nooit een optie zijn dat een kabinet waar wij onderdeel van zijn, deze wet gaat invoeren.”