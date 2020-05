D66’er Den Boer verlaat Kamer: ‘meer wetenschapper dan politicus’

D66’er Monica den Boer vertrekt uit de Tweede Kamer. Ze begint volgende maand als hoogleraar aan de Nederlandse Defensie Academie. Na tweeënhalf jaar in de Kamer concludeert ze „meer wetenschapper dan politicus” te zijn. Rens Raemakers, Kamerlid van dezelfde partij, komt weer terug van ziekteverlof. Hij was overwerkt.

„Tot mijn spijt heb ik in mijn portefeuilles geen baanbrekende resultaten kunnen bereiken”, zegt Den Boer in een verklaring, ondanks de „energie, creativiteit en enthousiasme” die ze naar eigen zeggen in haar werk als volksvertegenwoordiger heeft gestopt. „Het voelt als falen dat het me minder goed is gelukt mijn vleugels in de Kamer uit te slaan dan ik had verwacht”, schrijft ze aan Tweede Kamervoorzitter Khadija Arib.

Raemakers (29) kwam in 2017 de Kamer in namens D66 en is het jongste lid van de huidige Tweede Kamer. In januari legde hij zijn werk even neer wegens een burn-out. Dat werk „heb ik erg gemist”, zegt de politicus. „Ik ben blij dat ik weer hersteld ben en aan de slag kan namens D66.”

Wegens Raemakers’ vertrek kwam Marijke van Beukering tijdelijk de Kamer in. Zij blijft in de Kamer, nu Den Boer vertrekt.