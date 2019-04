D66 en SP willen hacktest voor zorginstelling

Het kabinet moet hackers op zorginstellingen loslaten om na te gaan of die hun ICT wel goed hebben beveiligd. Dat vinden D66 en SP, die hopen zo gaten in de beveiliging op te sporen voor kwaadwillenden daar lucht van krijgen en hun slag slaan. Nu wordt de put steeds gedempt als het kalf al is verdronken, stellen de regeringspartij en de oppositiepartij.

Ze willen voorkomen dat het weer zo misgaat als onlangs bij het Utrechtse Bureau Jeugdzorg. Klokkenluiders konden eenvoudig dossiers bemachtigen met uiterst gevoelige informatie over duizenden kwetsbare kinderen.

Het kabinet moet in samenwerking met de zorg zelf, met cybersecurityexperts en met ethische hackers steekproefgewijs hacktests uitvoeren bij zorgorganisaties, vinden Tweede Kamerlid Maarten Hijink (SP) en zijn D66-collega Rens Raemakers. De hackers die worden ingezet moeten daarbij wel zo min mogelijk gevoelige informatie onder ogen krijgen.