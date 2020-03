D66 en SP kritisch over ‘jolige’ toon Rutte over coronacrisis

Premier Mark Rutte heeft lang een te weinig serieuze toon aangeslagen over de coronacrisis, vinden regeringspartij D66 en oppositiepartij SP. Ze hebben zich gestoord aan de handdruk die de minister-president per abuis gaf nadat hij juist had aangekondigd dat dat tot nader order taboe is, en de hilariteit die toen ontstond.

De SP ontwaarde „een groot contrast” tussen Rutte, die „al handenschuddend de problemen weglachte” en zijn Duitse ambtgenoot, die veel ernstiger optrad. Kamerlid Maarten Hijink is blij dat de premier inmiddels een andere toon heeft gekozen, zei hij in het Kamerdebat over de nieuwe maatregelen die het kabinet donderdag heeft genomen.

D66 fronste de wenkbrauwen bij „de jolige twitterfilmpjes” die de VVD verspreidde van de gewraakte handdruk. Fractievoorzitter Rob Jetten deelt „complimenten” uit voor de ernst die de premier inmiddels aan de dag legt, maar „waarom niet meteen vanaf het begin?” Ook Jetten „moet van het hart” dat hij liever had gezien dat Rutte het voorbeeld van bondskanselier Angela Merkel volgde. Dan had de premier volgens hem „recht gedaan aan de zorgen in de samenleving”.

De Kamer debatteert voor lege tribunes. Journalisten zijn nog wel toegelaten, maar krijgen plaatsen zo ver mogelijk van de Kamerleden.