D66 en SGP lanceren filmpjes over abortus

Coalitiepartij D66 plaatste woensdagmorgen een filmpje over abortus waarin SGP-leider Kees van der Staaij wordt aangesproken. De SGP kwam eveneens met een video.

„Beste Kees, ik kreeg deze week een anti-abortusfolder in de bus”, zo begint het D66-filmpje. Ondertussen ontbloten vrouwen in de video hun buik, waarop tegelijkertijd de gesproken woorden verschijnen. De vrouwen doen de oproep: „Stop met deze intimidatie. Het is mijn toekomst. Het is mijn keuze. Ik ben baas in eigen buik.”

D66 abortus

om het document te tonen. Het document kan niet getoond worden, omdat het mogelijk is dat het cookies plaatst die volgens uw cookie-instellingen niet toegestaan zijn. Sta alle cookies toe om het document te tonen.

Ook op Twitter richt D66 zich met het filmpje op de SGP-voorman, met de woorden: „Een anti-abortusflyer?! Het is 2019. Geen 1970. Kom op. Wij zijn baas in eigen buik.”

On-Nederlands

„Vrouwenrechten staan in ons open en vrije land niet ter discussie”, zegt D66-fractievoorzitter Rob Jetten op Facebook. Hij noemt de inhoud van de flyer, die in het kader van de Week voor het Leven is verspreid, „onacceptabel en on-Nederlands.”

De SGP kwam woensdag eveneens met een video, die overigens al in de pijplijn zat. In die video doen twee vrouwen die aanvankelijk een abortus overwogen, maar daarvan af zagen, hun verhaal.

SGP abortus

om het document te tonen. Het document kan niet getoond worden, omdat het mogelijk is dat het cookies plaatst die volgens uw cookie-instellingen niet toegestaan zijn. Sta alle cookies toe om het document te tonen.

„Iedereen zei: Het is beter als je het laat weghalen”, zegt een van de vrouwen. Op zoek gaan naar een abortuskliniek „was eigenlijk de eerste actie die in mijn hoofd opkwam”, zegt de andere vrouw.

Desondanks besloten beiden van abortus af te zien.

Een van de vrouwen begon te twijfelen bij het zien van de echo, zegt ze in het filmpje. „Toen dacht ik: Wauw, er is gewoon leven in mij.”

Ook de andere vrouw zag bij de echo „pas echt de werkelijkheid van wat er in je groeit.”

Agaath de Weerd stond 28 jaar op de bres voor het ongeboren kind

Activiteiten rond de Week van het Leven