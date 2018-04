D66 en CU: Verbind Gaza en Westoever via Israël

Nederland moet Israël en de Palestijnen zover zien te krijgen dat zij de mogelijkheid gaan bespreken van een rechtstreekse verbinding tussen de Gazastrook en de Westelijke Jordaanoever.

Als het even kan, vinden de regeringspartijen D66 en ChristenUnie, moet ons land ook zelf bijdragen aan het maken van zo’n corridor tussen de twee Palestijnse gebieden. Zo’n verbinding door Israël heen kan zorgen voor toegang tot medische zorg, voor mogelijkheden tot familiehereniging en substantiële handelsstromen tussen Gaza en de Westoever. Ze zullen daarvoor donderdagavond pleiten in het Kamerdebat met minster Blok (Buitenlandse Zaken) over het vredesproces in het Midden-Oosten.

„Er moet een oplossing komen die de wanhopige Gazanen perspectief biedt op een normaal leven én die de veiligheid van Israël waarborgt”, aldus D66-

Kamerlid Sjoerdsma. „Toegang tot de Westoever via een rechtstreekse verbinding met Gaza kan daaraan bijdragen.”

Hij erkent dat hun plan geen wondermiddel is om het conflict tussen Israël en de Palestijnen op te lossen. „Maar we nemen wel een van de oorzaken weg die het conflict steeds aanwakkeren.”

Het plan voor een fysieke corridor tussen de Gazastrook en de Westelijke Jordaanoever is al ouder. Israël en de Palestijnen hebben al voor zo’n verbinding getekend in de Osloakkoorden van 1993. Die is er echter tot nu toe niet gekomen.

Voordewind is optimistisch dat het nu wel lukt. „Nu het geweld tegen Israël oplaait, zou dit een optie kunnen zijn om die geweldsspiraal te doorbreken en de druk op Israël te laten afnemen”, hoopt hij. Het CU-Kamerlid benadrukt dat voor hem de veiligheid van Israël altijd voorop staat. „Die moet te allen tijde gegarandeerd zijn.”

Sjoerdsma en Voordewind hebben de hulp ingeroepen van de Israëlische ambassadeur en de vertegenwoordiger van de Palestijnse gebieden in Nederland. Die zeggen allebei serieus naar het initiatief te willen kijken.

Tijdens het debat donderdagavond wil SGP-Kamerlid Bisschop aandacht vragen voor de christelijke gemeenschappen die in Israël en de Palestijnse gebieden tussen wal en schip dreigen te raken. Nederland moet hen steunen, vindt Bisschop. Tevens zal hij aandringen op verplaatsing van de Nederlandse ambassade naar Jeruzalem. „Die stad is van generatie op generatie de hoofdstad van Israël.”

De SGP’er zal minister Blok vragen of de sancties tegen Iran moeten worden verzwaard omdat dat land de Syrische dictator Assad steunt en wapens levert aan terreurorganisatie Hezbollah.