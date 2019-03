D66 en CU: onderzoek naar uitzetting Bahreiner

Regeringspartijen D66 en ChristenUnie willen dat het kabinet laat onderzoeken of een naar Bahrein teruggestuurde asielzoeker wel uitgezet had mogen worden. Ali Mohammed al-Showaikh kreeg eenmaal terug in zijn vaderland prompt levenslang.

De Inspectie Justitie en Veiligheid of een onafhankelijk onderzoeksorgaan moet nagaan of het wel verantwoord was Al-Showaikh uit te zetten, vinden Tweede Kamerleden Joël Voordewind (CU) en zijn D66-collega Maarten Groothuizen. Totdat dat duidelijk is, zou Nederland geen asielzoekers moeten terugsturen naar Bahrein.

De 27-jarige Al-Showaikh vluchtte in 2017 naar Nederland. Hij was bang dat hij zou moeten boeten voor de politieke activiteiten van zijn broer, die al eerder naar Duitsland was uitgeweken en daar asiel had gekregen wegens zijn verzet tegen het regime in Bahrein.

Maar Nederland vond dat Al-Showaikh geen recht had op asiel. Na terugkeer in de Golfstaat werd hij onmiddellijk gearresteerd en gemarteld, zegt Amnesty International.