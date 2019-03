D66 en CU: Geen groei luchthaven Eindhoven en Rotterdam

D66 en ChristenUnie willen niet dat de luchthavens van Eindhoven en Rotterdam voorlopig nog verder gaan groeien. Er is volgens de beide regeringspartijen geen draagvlak onder de bewoners voor verdere groei van de vliegvelden.

Er is een „time-out” nodig in het belang van bewoners en klimaat, aldus D66. Pas na de herinrichting van het luchtruim - gepland voor 2023 - kan een nieuwe afweging worden gemaakt, zegt Jan Paternotte (D66). „Dat wil niet zeggen dat groei dan wenselijk is.”

„Het is belangrijk na te denken in hoeverre groei van de luchtvaart nog bij onze toekomst past”, verklaart Eppo Bruins van de ChristenUnie, die wijst op de milieu- en geluidsoverlast voor bewoners. „Pas daarna kun je weer beslissen over deze luchthavens.”

ChristenUnie en D66 kwamen al eerder in het geweer tegen vliegveld Lelystad. Daar is volgens hen alleen plaats voor de overname van vakantievluchten van Schiphol, een standpunt dat overigens ook gedeeld wordt door het CDA.

Eindhoven en Rotterdam willen juist graag groeien. In 2020 bereikt Eindhoven het maximaal toegestane aantal vluchten (43.000 per jaar). Steeds meer omwonenden zeggen ernstige hinder te ondervinden van de luchthaven, bleek uit een recent onderzoek van de GGD.

Rotterdam The Hague Airport, zoals het officieel heet, telt zo’n 50.000 vliegbewegingen per jaar. Een meerderheid van de Rotterdamse gemeenteraad is tegen verdere groei, vanwege de overlast voor bewoners.

De twee luchthavens maken onderdeel uit van de Schiphol Group. Zowel Eindhoven als Rotterdam kreeg vorig jaar meer passagiers te verwerken. Eindhoven kende een groei van 9 procent naar 6,2 miljoen reizigers. Van Rotterdam maakten in 2018 circa 1,9 miljoen reizigers gebruik. Dat was een stijging van 10 procent op jaarbasis.

Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) werkt aan een nieuwe luchtvaartnota. Daarin geeft zij aan hoe de luchtvaart zich in de periode 2020 tot 2050 kan ontwikkelen.