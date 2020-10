„D66 en CDA willen verbod algoritmes in strijd tegen desinformatie”

Regeringspartijen D66 en CDA willen het groeiende probleem van desinformatie die via platformen als YouTube en Facebook wordt verspreid, aanpakken. Eerste stap is een breed onderzoek naar algoritmes, schrijft De Volkskrant.

Politieke beïnvloeding, discriminatie, polarisatie: desinformatie heeft de afgelopen jaren in zijn verschillende verschijningsvormen voor maatschappelijke schade gezorgd, constateren Kamerleden Kees Verhoeven (D66) en Harry van der Molen (CDA). In die verspreiding spelen de algoritmes van de grote techbedrijven een voorname rol. YouTube, Twitter of Facebook bepalen via die algoritmes wat het publiek te zien krijgt.

Diezelfde algoritmes zijn echter niet inzichtelijk en controleerbaar. Waarom krijgt iemand op YouTube prominent een filmpje over het gevaar van vaccins te zien? Of over 5G-zendmasten? Niemand die het precies kan uitleggen. Hoog tijd dus voor een grondig onderzoek naar de maatschappelijke impact van private algoritmes, vinden de Kamerleden. Zij dienen woensdag een motie in met deze strekking, tijdens het debat van de Tweede Kamer over desinformatie en digitale inmenging.

