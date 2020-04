D66 en CDA: steun voor student met vertraging door corona

Het kabinet moet studenten die vertraging oplopen door de coronamaatregelen te hulp schieten, vinden CDA en D66. Of bijvoorbeeld het collegegeld voor getroffen studenten naar beneden moet, de ov-studentenkaart moet worden verlengd of de aanvullende beurs verruimd, laten de regeringspartijen nog in het midden. Het kabinet moet onderzoeken en vervolgens doen wat nodig is, en daarbij is volgens hen niets op voorhand uitgesloten.

De universiteiten en hogescholen zijn al sinds medio maart gesloten. Studenten kunnen vanuit huis wel colleges volgen, maar bijvoorbeeld stages en practica zitten er niet in. Daardoor dreigt voor velen van hen studievertraging, „dat kun je op je klompen aanvoelen”, zegt Tweede Kamerlid Harry van der Molen (CDA). Het kabinet moet daarom „snel met een plan komen”, vindt D66’er Jan Paternotte, zodat „iedereen zo goed mogelijk verder kan met de studie”.

Omdat ook de linkse oppositie meer steun voor studenten bepleit, lijkt dat pleidooi op een Kamermeerderheid te kunnen rekenen.