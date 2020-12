D66 botst met Grapperhaus over euthanasiecommissie

D66 wil van justitieminister Grapperhaus weten of hij de benoeming van een nieuwe voorzitter van de regionale toetsingscommissies voor euthanasie heeft geblokkeerd en zo ja, waarom.

Aanleiding is een bericht van dinsdag in de Volkskrant, waarin mede op gezag van huidig coördinerend voorzitter Kohnstamm wordt gemeld dat Grapperhaus zijn veto over een kandidaat zou hebben uitgesproken. Het zou gaan om mr. M.J.J. de Bontridder, raadsheer-plaatsvervanger bij het gerechtshof van Amsterdam.

D66-Kamerlid Dijkstra vindt het „ernstig” als dat zou kloppen, omdat er volgens haar geen formele beletselen voor De Bontridders benoeming zouden zijn.

Grapperhaus’ woordvoerder zegt dat het ministerie, voorafgaand aan Kamervragen, bewust niet op vragen over benoemingen reageert. „Ongeacht de commissie die het betreft, doen we daar nooit uitspraken over, omdat het over personen gaat.”

Vier jaar geleden stelde de ChristenUnie vragen over Kohnstamms benoeming, overigens pas toen die al in kannen en kruiken was. Volgens CU-Kamerlid Dik-Faber wekte zijn aanstelling de schijn van partijdigheid. Kohnstamm was jarenlang het gezicht van de Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde (NVVE). Dat riep bij CU en SGP de vraag op of hij in de media geloofwaardig kon optreden namens alle leden van de commissies. Van hen is publiekelijk bekend dat zij verdeeld denken over de uitleg van de euthanasiewet en over de manier waarop met name controversiële euthanasiemeldingen moeten worden getoetst. Toenmalig minister Schippers zag geen bezwaar in Kohnstamms komst.

De Bontridder bekende in publieke debatten over euthanasie veel meer kleur over haar overtuiging dan Kohnstamm ooit heeft gedaan. In mei beschuldigde ze CU-leider Segers op Twitter van demagogie, nadat die zijn zorgen had geuit over een baanbrekend arrest van de Hoge Raad over euthanasie bij gevorderde dementie. Van 2013 tot 2019 was ze bestuurslid van Stichting De Einder, een koepel van zelfdodingsconsulenten die adviezen geven aan mensen met een doodswens. Ze is daar tot op heden adviseur. Ook vindt ze dat het verstrekken van een stervenspil aan levensmoede ouderen in Nederland moet worden gelegaliseerd.

In het wekelijkse mondelinge vragenuur wuifde Grapperhaus dinsdagmiddag alle ophef van Kamerleden over de kwestie weg. Hij wilde alleen kwijt dat er recent 11 voordrachten waren voor vacante posities in de commissies en dat één benoeming inderdaad niet is doorgegaan. De bewindsman bestreed dat hij wel zwaarwegende redenen moest hebben gehad om af te zien van een aanstelling, omdat zijn rol in de procedure doorgaans slechts een formele zou zijn. Het tegendeel is het geval, aldus Grapperhaus, die daartoe citeerde uit de memorie van toelichting van de euthanasiewet.

Die meldt inderdaad dat leden worden benoemd „op grond van hun specifieke deskundigheid vanuit de eigen discipline op het terrein van de onderhavige problematiek”, alsmede op grond van geschiktheid „om een voorgelegd geval van verschillende kanten te bezien en aan abstract geformuleerde criteria te toetsen.” Dat vergt volgens hem dus niet incidenteel, maar van geval tot geval uiterste zorgvuldigheid.

Grapperhaus stelde verder dat hij coördinerend voorzitter Kohnstamm niet in het ongewisse zal laten over de gemaakte afwegingen. Mondeling is deze al geïnformeerd over het besluit, maar er volgt nog een aanvullende, schriftelijke toelichting, zo verzekerde hij.

De minister hield Kamerleden verder voor dat er jaarlijks vele tientallen benoemingen plaatshebben vanuit het ministerie. Hij zou het onbegonnen werk vinden als hij zich daarvoor keer op keer in de Kamer moet komen verantwoorden.