D66 blijft spitten in verkoop „Oranjekunst”

D66 legt zich nog niet neer bij de veiling van een aantal kunstwerken door de Oranjes. Uit eerdere publicaties maakt de regeringspartij op dat de koninklijke familie een krijttekening van Peter Paul Rubens niet zomaar van de hand kan doen.

Tweede Kamerlid Salima Belhaj vraagt opheldering aan minister-president Mark Rutte. Ze neemt geen genoegen met diens verweer dat de kunstvoorwerpen nu eenmaal eigendom zijn van de Oranjes, en dat zij daarmee mogen doen wat ze willen.

Rubens’ krijttekening is het topstuk van de verzameling die op 30 januari wordt geveild, naar verluidt door prinses Christina. Maar dat is helemaal niet aan haar, denkt Belhaj. De koninklijke familie zou de voorstudie van de oude meester hebben ondergebracht in een stichting. Christina had de tekening slechts in bruikleen en kan die dus niet verkopen, concludeert Belhaj uit oude edities van royaltyblad Vorsten.

Belhaj vraagt of minister Ingrid van Engelshoven (Cultuur), een partijgenoot, de tekening en de rest van de kunstcollectie van wijlen koning Willem II met spoed tot nationaal erfgoed kan verklaren. Dat beschermt ze tegen verkoop aan het buitenland.

Om de voorgenomen veiling is veel te doen. De kunst verdwijnt daardoor waarschijnlijk naar het buitenland, constateren Nederlandse kunstliefhebbers en musea spijtig.

Belhaj heeft goede hoop daarvoor een stokje te kunnen steken. Ze denkt nu alsnog mogelijkheden te bespeuren voor Rutte „om de veiling wél tegen te houden. Dat is goed nieuws voor alle Nederlanders.”