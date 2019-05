D66 blij dat zegetocht nationalisten uitblijft

D66-lijsttrekker Sophie in ’t Veld is blij dat bij de Europese verkiezingen "de verwachte zegetocht van de nationalisten en extremisten uitblijft". Maar over de eigen uitslag is ze teleurgesteld. D66 levert twee van de huidige vier zetels in het Europees Parlement in.

"Maar ik zie ook wel dat wij de komende vijf jaar hier als D66 gewoon heel hard aan het werk kunnen en heel veel bondgenoten hebben." De liberale fractie waar de partij in Brussel deel van uitmaakt, heeft flink gewonnen en heeft volgens In ’t Veld zelfs "de sleutel in handen" nu de christendemocraten en sociaaldemocraten samen geen meerderheid meer hebben in het Europees Parlement.

Ook bij Rob Jetten, aanvoerder van de D66-fractie in de Tweede Kamer, overheerst de teleurstelling. "We hadden op meer gehoopt." Maar ook hij put moed uit de overwinning van liberaal-progressieve partijen elders in Europa. "En nog meer goed nieuws: de opkomst is dit keer veel hoger dan vijf jaar geleden."