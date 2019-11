D66: Betrek burger actief bij wetgeving

Burgers zouden zich gedurende twee jaar en bij wijze van experiment actiever mogen gaan bemoeien met nieuwe wetgeving in de Tweede Kamer.

Dat stelde D66-Kamerlid Joost Sneller maandag voor.

Het gros van de nieuwe wetten waarover de Tweede Kamer debatteert, is afkomstig van de bewindspersonen en vloeit voort uit het regeerakkoord. Kamerleden kunnen tijdens zo’n debat een wijzigingsvoostel indienen, in jargon een amendement genoemd.

Zo’n amendement kan over geldzaken gaan, maar een wijzigingsvoorstel kan ook een op de uitvoering gerichte aanscherping betreffen. Zo stelde SGP’er Kees van der Staaij bij een wetsbehandeling over de voorwaardelijke invrijheidstelling van gedetineerden onlangs voor dat rechters in hun vonnissen expliciet moeten aangeven hoe lang veroordeelden minimaal in de cel moeten blijven, voordat allerlei resocialisatie-activiteiten buiten de gevangenis kunnen worden opgestart.

Sneller wil nu een experiment met burgeramendementen. Wie meer dan 70.000 handtekeningen ophaalt voor een gewenste wijziging van de wet, mag zijn voorstel verdedigen in het parlement. Het laatste woord blijft evenwel aan de Kamer. Als die zich in meerderheid keert tegen het burgeramendement gaat het feest alsnog niet door.

Later deze kabinetsperiode buigt de Tweede Kamer zich ook nog over een nieuw voorstel van de SP voor het invoeren van een bindend correctief referendum. Een eerdere poging van PvdA, GroenLinks en D66 daartoe strandde in 2017, omdat de indieners er geen heil meer in zagen.