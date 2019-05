D66: 50 miljard extra van EU in technologie

De Europese Unie moet de komende begrotingsperiode (2021-2027) in totaal 50 miljard euro extra in digitale technologie investeren. Dat staat in een plan van D66-Tweede Kamerlid Kees Verhoeven.

De EU moet zich volgens hem topprioriteit geven aan vijf digitale technologieën. Het gaat om kunstmatige intelligentie, quantumcomputing, cybersecurity, ruimtevaart en de digitale infrastructuur. Een nieuwe Europees Commissaris voor Technologie moet dit beleid vorm gaan geven.

Volgens Verhoeven is een gezamenlijke Europese technologiestrategie nodig om de „digitale wapenwedloop” niet te verliezen. „We worden weggedrukt door landen zoals China en de Verenigde Staten. Daarmee kan welvaart, invloed en veiligheid uit onze handen glippen.”

Europa heeft de race om de grootste internetbedrijven al verloren, aldus de D66’er. Een te grote afhankelijkheid van China en VS op het gebied van 5G of data-opslag kan Europa zich niet veroorloven, vindt hij.

Afhankelijkheid van producten of diensten uit deze landen maken EU-lidstaten ook kwetsbaar voor cyberaanvallen en spionage. In enkele westerse landen mag het Chinese Huawei het 5G-netwerk al niet aanleggen uit angst voor spionage. De Tweede Kamer maakt zich daar ook grote zorgen over.

De Europese marktregels moeten worden ook aangepast. Dat moet volgens Verhoeven vanwege „de uit de hand gelopen marktmacht van de techreuzen Google, Facebook, Amazon en Apple”. Verder moet het makkelijker worden bedrijven te beschermen tegen ongewenste overnames door Chinese staatsbedrijven.