CvdK Polman: Tweede Kamer kan veel leren van Zeeuwse omgangsvormen

D66’er Han Polman (56) begon vorige week aan zijn tweede termijn als commissaris van de Koning in Zeeland. De geboren Twentenaar voelt zich thuis in de provincie. Een gesprek met ”de baas van Zeeland” over Beatrix, de Tweede Kamer en provinciale verkiezingen.

Hoe bent u commissaris van de Koning geworden?

„Het is een bijzondere functie, maar het sollicitatieproces is heel normaal. Er wordt een vacaturetekst opgesteld en iedereen kan daarop reageren. Na een paar intensieve gesprekken werd ik gekozen als commissaris. Voor 2013 was ik burgemeester in Bergen op Zoom en Noordwijkerhout.”

En dan? Op de koffie bij de koning?

„Ik ben de laatste commissaris die is benoemd door toenmalig koningin Beatrix. Dat was vlak voor haar aftreden. Na mijn benoeming heb ik onder vier ogen een uitvoerig gesprek met haar gehad over Zeeland en mijn nieuwe rol. Vervolgens is mijn vrouw ook aangeschoven bij het gesprek. Een unieke ervaring.”

Hoe is het voor iemand van D66 om in de Zeeuwse politiek actief te zijn?

„In mijn ogen gaat dat goed. Ik ben vooral bezig met het begeleiden van het proces. Mijn rol is dus niet zo politiek. Ik ben onafhankelijk voorzitter van de Provinciale en Gedeputeerde Staten. Als ik een partij zou bevoordelen, word ik direct op de vingers getikt. In de plaatsen waar ik gewerkt heb en nu werk, is D66 een kleine partij. Ik werd vooral aangesteld op basis van mijn ervaring en persoonlijkheid, niet om mijn partijkleur.”

Hoe is de sfeer in de Provinciale Staten?

„De omgang met elkaar ervaar ik als erg prettig. De meningsverschillen zijn soms groot, maar er wordt naar elkaar geluisterd en gezocht naar de beste oplossing. Twintig jaar geleden was de Tweede Kamer nog een voorbeeld voor Nederland. Maar het gaat er daar nu zo ruw aan toe. Bedreigingen, scheldpartijen en politieke spelletjes voeren de boventoon. Het Binnenhof kan veel leren van de Zeeuwse omgangsvormen.”

Hoe kijkt u naar de Provinciale Statenverkiezingen?

„Ik hoop dat Zeeland weer een hogere opkomst heeft dan het landelijk gemiddelde. We gaan voor 60 procent (in 2015 was dit 52 procent, NvL).

Omdat we een kleine provincie zijn met nog geen vierhonderdduizend inwoners, is de betrokkenheid van burgers groter dan in de meeste andere provincies. Zeeland heeft een cultuur van samenwerken aan grote uitdagingen.”

Welke uitdagingen?

„Jongeren die vertrekken, bereikbaarheid van onze scholen en werkgelegenheid. Veel mensen noemen het problemen, maar ik zie het als uitdagingen. Zeeland heeft de afgelopen jaren al mooie stappen gezet om niet alleen Zeeuwse jongeren in de provincie te houden, maar ook studenten van buiten Zeeland te trekken. Voor studies op het gebied van waterbeheer moet je bij ons zijn.”

De Zeeuwse lijsttrekker van Forum voor Democratie is volledig onzichtbaar in de campagne. Hoe kijkt u daarnaar?

„Het is ieders eigen keuze hoe zichtbaar je wilt zijn in de campagne. Maar als je wilt meedoen aan de verkiezingen in Zeeland, heeft de kiezer er wel recht op om te weten wat je voorhebt met de provincie. Ik snap wel dat de partij van Baudet vooral een landelijk belang heeft en graag Eerste Kamerzetels wil bemachtigen. Maar het zijn vooral provinciale verkiezingen over regionale thema’s.”