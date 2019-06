Curaçaose ministers komen toch naar Den Haag

De minister-president van Curaçao, Eugene Rhuggenaath, heeft woensdag alsnog het vliegtuig gepakt naar Nederland. Samen met twee andere leden van zijn kabinet gaat hij met premier Mark Rutte en staatssecretaris Raymond Knops (Koninkrijksrelaties) in gesprek over een samenwerking voor verbetering van de financiële situatie op Curaçao. Vorige week vrijdag zegde Rhuggenaath de geplande reis op het laatste moment af.

Rhuggenaath was het er niet mee eens dat Nederland in de ministerraad van het Koninkrijk komende vrijdag een financiële aanwijzing wil opleggen aan Curaçao. Dat betekent dat Nederland gaat ingrijpen in de financiën van het eiland. Het parlement van Curaçao nam deze week echter een motie aan om Rhuggenaath aan te sporen wel naar Den Haag te gaan om tegen een aanwijzing te protesteren.