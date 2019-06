Curaçao zegt gesprek met Rutte af

De minister-president van Curaçao Eugene Rhuggenaath heeft vrijdag onverwacht zijn reis naar Nederland afgezegd in verband met een dreigende aanwijzing. Rhuggenaath zou volgende week, samen met twee andere Curaçaose ministers, in Nederland overleggen met minister-president Mark Rutte en staatssecretaris Raymond Knops (Koninkrijksrelaties) over een samenwerking voor verbetering van de financiële situatie op Curaçao.

Donderdag werd hij echter geïnformeerd dat de Nederlandse regering volgende week tijdens een ministerraad van het Koninkrijk een aanwijzing wil opleggen aan Curaçao. Dat betekent dat Nederland gaat ingrijpen in de financiën van het eiland. Een voorstel daartoe is al op 1 april van dit jaar gedaan door het college financieel toezicht, dat de financiën van de voormalige Antillen in de gaten houdt.

Rhuggenaath hoopte dat de ondertekening over nadere samenwerking de noodzaak van een aanwijzing zou opheffen. Hij zei vrijdag dat de reis is afgezegd omdat er nu geen reden meer is om te praten over een hulpplan.