Curaçao nog niet gedwongen te bezuinigen

Curaçao wordt nog niet gedwongen te bezuinigen om zijn begroting op orde te brengen. De gezamenlijke ministerraad van Europees en Caribisch Nederland heeft besloten het eiland nu nog geen zogeheten aanwijzing te geven, hoewel dat wel werd verwacht. De partijen praten volgende maand verder.

Toen Curaçao in 2010 een zelfstandig land werd, maakten Nederland en het eilandbestuur afspraken over het beheer van de schatkist. In ruil daarvoor schold Nederland de schulden van Curaçao kwijt. Maar het eiland houdt zich al jaren niet aan die afspraken, heeft grote begrotingstekorten en trekt zich niets aan van de toezichthouder die is aangesteld. Voor dit jaar dreigt een tekort van 50 miljoen euro.

Curaçao krijgt respijt in verband met de crisis in het naburige Venezuela. Die drukt zwaar op met name de toeristische sector en de handel, waar de economie op het Caribische eiland erg afhankelijk van is. "We willen daar serieus naar kijken", zegt staatssecretaris Raymond Knops (Koninkrijksrelaties). Om die reden is nog geen definitief besluit genomen, aldus de bewindsman.

Dat betekent niet dat het eilandbestuur achterover kan leunen, zegt de Curaçaose premier Eugene Rhuggenaath, die afgelopen week naar Nederland reisde om een Haagse ingreep af te wenden. "Die aanwijzing blijft op tafel", aldus de regeringsleider. "Maar we hebben nu enkele weken ruimte en die gaan we goed gebruiken." Ook Knops blijft hameren op structurele hervormingen die de financiële situatie van Curaçao "stabieler en beter" maken.