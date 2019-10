„Cultuurverandering in parlement nodig”

De werkdruk in de Tweede Kamer is niet alleen op te lossen met strengere regels. Dat vindt een werkgroep onder leiding van SGP-leider Kees van der Staaij, die het Reglement van Orde van de Tweede Kamer onder de loep nam.

Van der Staaij presenteerde woensdag de voorstellen die de commissie doet om het Reglement van Orde aan te passen. Door een aantal suggesties te doen, hoopt de SGP-leider de druk op de plenaire agenda van de Tweede Kamer te verlagen. Zo moeten niet ingeplande debatten na twaalf weken automatisch komen te vervallen, tenzij de indiener vraagt om het onderwerp op de wachtlijst te laten staan. Op deze manier moet de lange lijst met niet ingeplande debatten drastisch ingekort worden.

Ook zou het volgens de adviescommissie goed zijn om het aantal aangehouden moties, voorstellen die nog niet in stemming zijn gebracht, terug te dringen. Bij nieuwe verkiezingen vervallen alle moties waar nog niet over is gestemd, zo luidt het advies van de commissie.

Het grote aantal moties dat wordt ingediend is Kamervoorzitter Khadija Arib al jaren een doorn in het oog. De adviescommissie constateert echter dat het onwenselijk is om het recht van een Kamerlid om moties in te dienen, in te perken. Meer dan een beroep doen op terughoudendheid is staatsrechtelijk niet mogelijk, denkt de commissie.