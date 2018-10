CU wil structureel meer geld voor raadsleden

De ChristenUnie wil dat raadsleden in kleine gemeenten structureel een hogere vergoeding gaan krijgen. Dat stelt Tweede Kamerlid Stieneke van der Graaf voor tijdens de behandeling van de begroting van het ministerie van Binnenlandse Zaken dinsdag.

Het kabinet heeft dit jaar eenmalig 10 miljoen euro vrijgemaakt voor een verhoging van de vergoeding voor raadsleden in gemeenten met minder dan 40.000 inwoners. Van der Graaf wil dat gemeenten tot 24.000 inwoners er permanent meer geld bij krijgen.

De werkdruk voor raadsleden neemt toe. Ook is er een groot verschil in beloning tussen raadsleden in grote en kleine steden. Van der Graaf vindt verder dat gemeenten meer geld moeten uittrekken voor het bijspijkeren van de kennis van raadsleden. Ze wil dat daarvoor een fonds wordt opgezet.