CU wil nieuwe verbindingen boer-burger

De ChristenUniefractie in de Tweede Kamer pleit voor „een maatschappelijk voedselsysteem met nieuwe verbindingen tussen boeren en burgers.”

Daarom moet de overheid onder meer inzetten op een brede introductie van regioproducten in supermarkten, kortere ketens tussen producenten en consumenten en meer openheid van de agrarische sector over de productie van voedsel. Verder moet er een label komen om de herkomst van producten voor consumenten inzichtelijker te maken, inclusief de mate van duurzaamheid en dierenwelzijn. Iedere basisschoolleerling moet een keer op bezoek gaan bij een boer, tuinder of visser.

Dit alles staat in de initiatiefnota ”Verbinding boer(in)-burger, voedsel dichtbij” die ChristenUnie- Kamerlid Carla Dik-Faber dinsdagmiddag openbaar maakte. Met een initiatiefnota stelt een Kamerlid een bepaalde beleidskwestie aan de orde en doet daarover voorstellen. Als regel komt de regering met een reactie, waarna de nota tijdens een commissievergadering wordt besproken. Dik zal haar nota woensdag, tijdens de behandeling van de landbouwbegroting aan de Kamer presenteren.

Volgens het CU-Kamerlid is het tijd voor een herwaardering van voedsel en voor meer waardering voor producenten van ons voedsel: „Dat geldt in de eerste plaats voor de consument. Dat voedsel in overvloed en zo goedkoop beschikbaar is, ontneemt het zicht op de waarde ervan.”

Maar ook voor boeren en tuinders is het tijd voor een nieuw perspectief. Dik: „De boer werd ondernemer toen de maatschappelijke context van voedselproductie veranderde en de focus op productiemaximalisatie kwam te liggen.” Ook in financiële zin loopt dit verdienmodel tegen grenzen aan: „De marges zijn krap (soms zelfs negatief) en een eerlijk inkomen voor de boer is broodnodig. Boeren willen wel veranderen op basis van de roep vanuit de samenleving, maar weten niet hoe ze uit het economisch dominante systeem kunnen komen.”