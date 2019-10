CU: wet tegen kindermishandeling BES-eilanden

De ChristenUnie wil dat er een nieuwe wet komt tegen kindermishandeling op Bonaire, Sint Eustatius en Saba. De kleinste regeringspartij roept het kabinet op werk te maken van een wet die fysiek en psychisch geweld tegen kinderen ook op de BES-eilanden verbiedt.

Kindermishandeling is in Nederland en op Sint Maarten, Curaçao en Aruba al bij wet verboden. Zo’n specifieke wet tegen kindermishandeling ontbreekt nog op Bonaire, Sint Eustatius en Saba, terwijl die eilanden wel deel uitmaken van het Koninkrijk.

Het gat in de huidige wetgeving moet volgens CU worden gedicht, zodat kinderen beter worden beschermd tegen mishandeling. „Het is belangrijk dat we duidelijke grenzen stellen over wat wel en niet kan”, zegt CU-Kamerlid Stieneke van der Graaf.

Vooral op het gebied van psychisch geweld laat de huidige wetgeving te veel ruimte. Daarom roept de politica verantwoordelijk staatssecretaris Raymond Knops op voor de 5200 kinderen op de BES-eilanden met een wetsvoorstel te komen.

Kinderrechtenorganisaties als Unicef hebben de afgelopen jaren al vaker aan de bel getrokken vanwege de positie van kinderen in Caribisch Nederland. CU wil daarom dat ouders beter geholpen worden „om de opvoeding op een goede manier vorm te geven”.