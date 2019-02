CU werkt aan manifest over overbelaste jeugd

De ChristenUnie werkt aan een manifest waarin maatregelen komen te staan om het overbelast raken van jongeren tegen te gaan.

Jongeren raken steeds vaker en steeds vroeger burnout, constateert CU-leider Segers in een interview met het Reformatorisch Dagblad. „Daarom hebben we onder hen een enquête uitgezet waarin we hen vragen naar de mentale belasting en psychische druk die zij ervaren, en ook naar hun financiële belasting.”

De partij organiseert binnenkort twee bezinningsbijeenkomsten: op 18 februari één met studenten en op 22 februari één met een bredere groep van jongeren. „Daar zijn ook MBO-studenten welkomen en jongeren met - zeg maar - gouden handjes.”

Met de informatie die de partij op deze wijze inwint, zal een manifest worden geschreven, waarin wenken zullen staan om de situatie onder jongeren te verbeteren. Onderdeel van de bezinning is ook het door de ChristenUnie al vaak bekritiseerde leenstelsel, waarvan de huidige coalitie overigens in het regeerakkoord heeft opgetekend dat daaraan niet wordt gemorreld.

Mensen van 18 tot 38 jaar die willen meeschrijven aan het jongerenmanifest kunnen zich bij de ChristenUnie melden.

www.christenunie.nl/socialhackathon