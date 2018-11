CU, VVD en FvD houden najaarscongres

De ChristenUnie, VVD en Forum voor Democratie hielden afgelopen zaterdag hun najaarscongres.

„Ik hoorde zojuist dat er zo’n vijfhonderd bezoekers zijn bij het VVD-congres van vandaag. Dat is een kwart van ons.” Met die sneer opende Forum voor Democratie-leider Thierry Baudet zaterdag het congres van zijn partij.

Het congres van de VVD had meer weg van een volksfeest. De partij nodigde zijn leden uit voor een ”Festival’ met ‘muziek, bier, bitterballen, stand-up politics met Klaas Dijkhoff, debat en lekker eten!”

Bij de CU werd gestemd over een amendement van twaalf leden die willen dat er in de nieuwe beginselverklaring van de partij een passage wordt opgenomen waarin extra bescherming van het homohuwelijk is opgenomen. Het voorstel werd verworpen: 314 leden stemden tegen, 114 voor. 74 aanwezigen onthielden zich van stemming.