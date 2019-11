CU vraagt aandacht voor eenverdieners en voor abortus

ChristenUniefractie-voorzitter Segers pleit voor een belastingstelsel dat eenverdieners minder benadeelt. Ook wil hij “een open gesprek” over abortus.

Segers presenteerde zijn wensen zaterdag tijdens het congres van de ChristenUnie dat in Utrecht plaatsvindt. Hij benadrukte dat de samenwerking in de coalitie goed verloopt en dat VVD, CDA, D66 en CU samen zoeken naar antwoorden. Maar Segers nam ook afstand: “We werken samen, maar zijn niet met elkaar getrouwd. En dus richten we onze blik ook op de toekomst - want ook deze coalitieperiode is eindig. Want hoe groot ons verantwoordelijkheidsgevoel ook is; onze hoop en onze dromen zijn altijd groter.

Een coalitie is nodig, maar nooit heilig.”

De ChristenUnie-voorman presenteerde drie dromen. Hij wil allereerst “meer ruimte voor het goede leven.” Daarom moeten studenten weer een gratis basisbeurs krijgen. Dat gaat volgens Segers ook lukken: “Die basisbeurs komt terug.”

Hij droomt ook van een rechtvaardiger belastingstelsel “waarin gezinnen met een en twee kostwinners gelijk behandeld worden, zodat ze echt een vrije keuze hebben om werk en zorg goed te combineren.” Begin volgend jaar komt de ChristenUnie hiervoor met een concreet voorstel.

De tweede droom is dat scholen, overheden en bedrijven beter luisteren naar hun achterban. In dat kader pleitte Segers er onder meer voor om de 460 miljoen euro extra die dit jaar eenmalig aan het onderwijs ten goede komt, een structureel karakter te geven.

Tot slot droomt Segers van echte aandacht in elke fase van het leven. Zo moet er meer geld naar de jeugdzorg. Verder moeten mensen “die zich eenzaam voelen en het gevoel hebben dat hun leven is voltooid, geen pil krijgen, maar meer aandacht en betere zorg.”

De ChristenUnie-fractievoorzitter pleitte voor een open gesprek over zwangerschap en abortus. Dat lijkt nu onmogelijk. Hij memoreerde dat bij een op de zeven vrouwen die een abortus ondergaat, sprake is van dwang. Voor veel vrouwen is gebrek aan geld en huisvesting ook reden voor een abortus.

Volgens de CU-voorman moeten “we aan moeders en hun ongeboren kinderen bewijzen dat elk leven het waard is om geleefd te worden. En niet meteen naar de uitgang van het leven wijzen, nog voor het leven een kans heeft gehad.”