CU-voorman Segers slaat piketpaaltjes voor verkiezingen

ChristenUniefractievoorzitter Segers sloeg zaterdag in Utrecht de eerste piketpaaltjes voor de Tweede Kamerverkiezingen van maart 2021. Gaat dat tot spanningen in de coalitie leiden?

De ChristenUnie hield zaterdag haar veertigste congres. Segers sloeg in zijn speech een stevige toon aan. Hij benadrukte dat de samenwerking in de coalitie op zich goed verloopt en dat VVD, CDA, D66 en CU samen zoeken naar antwoorden die op de coalitie af komen. Maar Segers nam ook nadrukkelijk afstand: „We werken samen, maar zijn niet met elkaar getrouwd. En dus richten we onze blik ook op de toekomst, want ook deze coalitieperiode is eindig. Want hoe groot ons verantwoordelijkheidsgevoel ook is; onze hoop en onze dromen zijn altijd groter. Een coalitie is nodig, maar nooit heilig.”

De ChristenUnievoorman presenteerde vervolgens enkele ‘dromen’. Hij wil allereerst „meer ruimte voor het goede leven.” Daarom moeten studenten weer een gratis basisbeurs krijgen. Dat gaat volgens Segers ook lukken: „Die basisbeurs komt terug.”

Hij droomt ook van een rechtvaardiger belastingstelsel „waarin gezinnen met één en twee kostwinners gelijk behandeld worden, zodat ze echt een vrije keuze hebben om werk en zorg goed te combineren.” Begin volgend jaar komt de ChristenUnie hiervoor met een concreet voorstel.

Segers: ‘Stevige tegenstellingen in coalitie’

Ook droomt Segers van echte aandacht in elke fase van het leven. Zo moet er meer geld naar de jeugdzorg. Verder moeten mensen „die zich eenzaam voelen en het gevoel hebben dat hun leven is voltooid, geen pil krijgen, maar meer aandacht en betere zorg.” Een duidelijke steek onder water richting D66.

De ChristenUniefractievoorzitter pleitte verder voor een open gesprek over zwangerschap en abortus. Dat lijkt nu onmogelijk. Hij memoreerde dat er bij een op de zeven vrouwen die een abortus ondergaan, sprake is van dwang. Voor veel vrouwen is gebrek aan geld en huisvesting ook reden voor een abortus.

Volgens de CU-voorman moeten „we aan moeders en hun ongeboren kinderen bewijzen dat elk leven het waard is om geleefd te worden. En niet meteen naar de uitgang van het leven wijzen, nog voor het leven een kans heeft gehad.”

Waarom deze pittige toon? In een interview in De Telegraaf legde Segers zaterdag zijn strategie uit. De ChristenUnie heeft geleerd van de regeringsdeelname met CDA en PvdA onder leiding van premier Balkenende. En van de PvdA in het vorige kabinet-Rutte.

Volgens Segers is de PvdA blijven hangen in de op zich positieve resultaten van de coalities. Later concludeerde de PvdA dat ze had verzuimd om te laten zien wat ze nog meer van plan was. Segers trekt daar een les uit: „Je moet altijd onderscheid maken tussen wat je hebt bereikt en je verder reikende idealen. Geef eerlijk toe dat je ook dingen niet hebt bereikt als je met vier partijen samenwerkt.”

De samenwerking in de coalitie zal er niet soepeler op worden als de partijen zich gaan profileren. De afgelopen weken knetterde het al regelmatig. D66 kwam onaangekondigd met een plan om de veestapel te halveren. Ook kondigden de democraten aan dat ze verder willen gaan met hun plan om mensen die levensmoe zijn de mogelijkheid te geven een einde aan hun leven te maken.

Gaat de coalitie het wel redden tot de komende verkiezingen? Dat is natuurlijk koffiedik kijken, maar vaststaat wel dat premier Rutte er alles aan doet om gevoeligheden bespreekbaar te maken en problemen uit te praten. Dat is de kracht van de liberaal. De komende tijd zal blijken of die capaciteiten de coalitie bijeen kunnen houden tot de verkiezingen van maart 2021.